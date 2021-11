Cartelli e fischietti, caos 5 Stelle al Consiglio regionale: interviene la Digos

Fischietti e cartelli con le scritte "Difendiamo la sanità" e "Avete mutilato la salute". Così i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno protestato in aula durante la seduta del Consiglio regionale di lunedì 29 novembre, durante il quale sono stati talgiati oltre mille emendamenti presentati al testo della nuova riforma della sanità in discussione al Pirellone.

Per protestare contro quella che definiscono una vera e propria "ghigliottina", gli espondenti grillini hanno simbolicamente occupato l'aula in cui era in corso la seduta del consiglio, con cartelli contro la riforma e fischietti che hanno mandato l'aula nel caos. Sul posto è intervenuta la Digos, che ha fatto sgombrare i manifestanti.