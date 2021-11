La macchina dei Ghostbusters in giro per Milano. Video

In giro per la città a caccia di fantasmi. Misteriosa apparizione la notte di Halloween a Milano, dove un'auto dei Ghostbusters ha scorazzato libera per la città.

Nulla di misterioso comunque perché si è trattato di una simpatica trovata pubblicitaria dell'impresa Turati, agenzia di pompe funebri di Niguarda. "Eccoci in giro ad acchiappare i fantasmi che infestano Milano", hanno scritto divertiti dall'azienda, che ha voluto festeggiare così la notte più spaventosa dell'anno.