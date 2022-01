Sfodera un machete fuori dalla discoteca Tocqueville: messo in fuga dai buttafuori (Video)

L'episodio è avvenuto in via Alessio di Tocqueville mentre all'interno del locale di Milano era in corso una serata

Si presenta fuori dal locale con in mano un machete dalla lama di almeno 30 cm. È accaduto al Tocqueville, nota discoteca di Milano in via Alessio di Tocqueville, quartiere Garibaldi, mentre all'interno era in corso una serata.

Nel video, pubblicato online sul profilo Instagram Milanobelladadio, è chiaramente visibile l'uomo che corre con in pugno il machete, messo in fuga dai buttafuori del locale accorsi in massa per impedire gesti sconsiderati da parte dello sconosciuto. L'episodio si aggiunge ai numerosi casi di aggressione e tentata aggressione con uso di armi bianche avvenuti a Milano nell'ultimo periodo.