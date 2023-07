Albero sradicato dal maltempo cade sulla carreggiata: video

Un albero alto almeno una decina di metri è caduto sulla carreggiata in viale Alemagna intorno alle 19.30 di mercoledì 5 luglio. A causa dei forti temporali delle scorse ore il tronco si è letteralmente sradicato dal terreno, precipitando sull'asfalto a pochi passi dal palazzo della Triennale di Milano. Il crollo dell'albero non ha fortunatamente provocato danni a persone o mezzi in transito. A causa della sua grandezza, per rimuoverlo dalla carreggiata i Vigili del fuoco hanno dovuto sezionare il tronco in più parti con un motosega. Chiuso temporaneamente un tratto di viale Alemagna.