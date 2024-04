Milano, così mamma e papà falco accudiscono i pulcini del Pirellone

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scene di vita quotidiana per la famiglia di falchi del Pirellone, sede della Regione Lombardia a Milano. In questo video, ripreso dalle videocamere che monitorano il nido dei rapaci in cima al grattacielo, ecco come papà e mamma falco si danno il cambio per accudire i piccoli falchetti appena nati sul tetto del palazzo.