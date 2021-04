25 Aprile, centinaia in piazza Castello: le immagini della Festa della Liberazione a Milano. Video

Erano centinaia le persone scese in piazza a Milano, nonostante il Covid, per celebrare il 25 Aprile, la giornata della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazi-fascista. Dopo la cerimonia solenne della mattina alla Loggia dei Mercanti, nel pomeriggio i milanesi si sono riversati in piazza Castello, ricordando i martiri della Resistenza, ma festeggiando anche, alla vigilia della riapertura, la fine della restrizioni imposte dal Covid.

"Celebrare questo giorno oggi ha anche questo significato - spiega il neo presidente nazionale dell'Anpi (l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani) Gianfranco Pagliarulo - Festeggiamo la Liberazione dal nazi-fascismo, ma anche l'inizio della fine di una pandemia che, purtroppo, ha inasprito ancora di più le disuguaglianze sociali. Anche per questo oggi siamo qui".