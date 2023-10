Manifestazione pro Palestina a Milano: "Israele non ha diritto di esistere"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Quella terra è dei palestinesi, lo stato d'Israele non ha alcun diritto di esistere". Non lascia spazio a compromessi la voce dei manifestanti che martedì 10 ottobre si sono riuniti in piazza Mercanti, a Milano, per sostenere la nuova intifada iniziata dai miliziani islamisti di Hamas nei confronti della popolazione ebraica. Un odio che da 75 anni si trasmette di padre in figlio e che oggi scorre nelle vene dei tanti ragazzi palestinesi di seconda generazione che vivono in Italia e che hanno deciso di scendere in piazza al grido di "Palestina libera".

"Non abbiamo imparato nulla dalla storia. Fino al 1948 quella terra era dei palestinesi. Gli israeliani lì non ci sono mai stati. Nonostante questo, ora sono proprio gli israeliani che fanno ai palestinesi quello che i nazisti fecero agli ebrei", dice un giovane manifestante, mentre i suoi compagni gridano 'Intifada, intifada'. Un'opinione quasi unanime anche tra gli altri dimostranti accorsi in strada con le bandiere bianche, nere, verdi e rosse: "Quei territori, i nostri territori, sono stati occupati ingiustamente con l'aiuto dell'Europa e degli Stati Uniti. Non c'è posto per due stati, è una soluzione che non accettiamo. Quelle terre sono nostre, lo dice la storia", spiega con rabbia una ragazza con in mano la bandiera della Palestina.

Una rabbia, quella dei ragazzi palestinesi, che non si placa nemmeno davanti ai sequestri di civili compiuti da Hamas per ottenere scambi di prigionieri con Israele e per usare gli ostaggi come scudi umani contro i bombardamenti. "Le azioni di Hamas sono la risposta ad anni di ingiustizie che il nostro popolo ha subito da parte di Israele - dice un altro giovane -. Con quegli attacchi abbiamo voluto dire agli israeliani che anche noi abbiamo la forza per colpirli".