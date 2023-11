Durante la giornata internazionale per l'abolizione della violenza sulle donne a Milano, in Largo Cairoli, si sono radunate circa 30mila persone. Al termine del presidio, prima di spostarsi in corteo verso piazza Duomo, diverse donne presenti hanno intonato "Bella ciao!", canto di resistenza antifascista preso in adozione per rivendicare la resistenza femminile.