Famiglie arcobaleno in piazza a Milano: "Così colpiscono i nostri figli"

Centinaia di famiglie milanesi hanno manifestato in piazza della Scala sabato 18 marzo per i diritti dei figli di coppie omogenitoriali, dopo lo stop del governo Meloni ai riconoscimenti dei bimbi di coppie gay o lesbiche nelle anagrafi dei comuni. Con loro anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il sindaco di Milano Beppe Sala, Vladimir Luxuria e l'ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale, tutti in piazza per ribadire la propria vicinanza alle coppie omogenitoriali.

"Molti mi chiedono un gesto di disobbedienza civile - ha spiegato il sindaco Sala -. Vorrei farlo, ma si rischia di illudere i genitori se poi la mia trascrizione viene annullata. Ora ne parleremo anche con gli altri sindaci. Qui sono sotto attacco i diritti dei nostri concittadini, ed è chiaro che questo governo li vuole umiliare". Della stessa opinione anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che parla di crudeltà verso i bambini da parte dell'esecutivo, come anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e oggi moglie di Paola Turci: "Vorrei essere madre un giorno. Penso sia uno dei traguardi più belli di ogni persona, ed è ingiusto negare questo diritto".