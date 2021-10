No green pass: il corteo 'sfonda' e devia dal percorso concordato

Nonostante il percorso concordato con la questura (era la prima volta), il quindicesimo sabato di manifestazione no green pass a Milano ha vissuto qualche attimo di tensione quando i partecipanti al corteo, qualche migliaio in una Milano sotto la pioggia, dopo piazza della Repubblica ha deviato in via Galilei 'sfondando' il cordone delle forze dell'ordine e dirigendosi poi lungo viale della Liberazione, completamente intasato dal traffico di automobili bloccate.

I manifestanti, facendo slalom tra le vetture, sono riusciti ad evitare che la polizia li fermasse. Arrivati poi all'incrocio con via Melchiorre Gioia hanno girato a sinistra ridirigendosi verso i Bastioni. Una piccola deviazione dal percorso concordato. Nel video (di Carmine Guarino per MilanoToday) le immagini dello 'sfondamento'.