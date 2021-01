"Ora basta, Fontana si dimetta": Sinistra e 5 Stelle in piazza dopo il "caso" dei dati Covid sbagliati. Video

Sinistra, 5 Stelle e associazioni studentesche, ma anche medici, commercianti, attori e proprietari di bar e ristoranti. C'erano tutti in piazza, lunedì 25 gennaio, per chiedere le dimissioni della Giunta Fontana dopo il pasticcio sui numeri del Covid che ha fatto finire la Lombardia in zona rossa invece che arancione.

Una mobilitazione scandita dallo slogan "Ora basta", con il quale le molte anime della manifestazione hanno chiesto all'unanimità lo scioglimento del Governo della Regione. "La cosa che più ci fa amareggiare - ha spiegato dal palco un rappresentante degli studenti - è la continua negazione dell'evidenza". "Questi signori non sanno nemmeno fare i conti - dichiarano invece gli esponenti del Movimento 5 Stelle - La vera disgrazia è essere in mano loro durante una pandemia".