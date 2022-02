La comunità ucraina manifesta contro la guerra: "Putin come Hitler"

Canti e bandiere per chiedere l'immediato stop alla guerra in Ucraina. È accaduto giovedì 24 febbraio in piazza della Scala, a Milano, dove centinaia di persone sono scese in strada per manifestare il loro dissenso contro l'invasione militare russa decisa dal presidente Vladimir Putin.

"I nostri popoli sono sempre stati fratelli - spiegano i manifestanti ucraini - In tantissime delle nostre famiglie c'è un po' di sangue russo. Per questo ci sentiamo traditi. Le notizie che arrivano dai nostri parenti non sono buone. Kiev si è svegliata sotto le bombe e non sembra che questa situazione si possa risolvere pacificamente. Putin sta facendo in Ucraina quello che la Germania nazista ha fatto durante la seconda guerra mondiale".