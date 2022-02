Studenti contro il ministro Bianchi: il video del corteo di Milano

Un lungo corteo per protestare contro il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e per ricordare Lorenzo, il 18enne di Udine tragicamente morto durante uno stage nell'ambito del programma "alternanza scuola-lavoro". Così gli studenti di Milano sono tornati in puazza venerdì 11 febbraio, portando in strada tutto il proprio disagio dopo due anni di pandemia e didattica a distanza.

"Nessuno ci sta ascoltando - spiegano gli studenti in corteo - Né per quanto riguarda le nuove modalità dell'esame di maturità (secondo noi sbagliate) né per il profondo malessere che molti di noi hanno maturato durante tutti questi mesi. Vogliamo una riforma della scuola che parta dal basso, dagli studenti e dagli insegnanti che ogni giorno la frequentano, e non una scuola dove si muore per uno stage, come accaduto a Lorenzo".