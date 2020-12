Maran al flashmob per i pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia: "Anche Milano vi è vicina"

C'era anche l'assessore all'Urbanistica, verde e agricoltura del Comune di Milano Pierfrancesco Maran al flashmob organizzato domenica 23 dicembre in piazza San Fedele per chiedere la liberazione dei perscatori di Mazara del Vallo (Trapani) imprigionati in Libia da ormai più di cento giorni.

"Ufficialmente il motivo è lo sconfinamento in acque libiche - spiega Maran in un breve video - Ma nemmeno quest'accusa giustificherebbe una detenzione così lunga. Chiediamo che i pescatori di Mazara vengano liberati. È un argomento del quale non si parla abbastanza e vogliamo far sapere che anche Milano è loro vicina".