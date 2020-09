Paderno Dugnano, 20 Kg di marijuana nell'armadio e 40mila euro nel termosifone: arrestati

Tenevano 20 Kg di marijuana nell’armadio della camera da letto, pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio milanese. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Milano durante una perquisizione in un’abitazione di di Paderno Dugnano, dove un 32enne di origine gambiana e una 20enne della Sierra Leone avevano allestito un vero e proprio laboratorio in cui confezionare le dosi destinate ai pusher di strada.

Nell'abitazione i militari hanno rinvenuto anche due bilancini di precisione, materiale da imballaggio e un’agenda con i conti del traffico di erba, oltre allo stupefacente conservato in un armadio della stanza da letto, e a 40mila euro in contanti nascosti in un termosifone e in altre parti della casa.