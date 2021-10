Milano, traffico di droga e truffe con le auto di lusso: 14 arresti

La Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità tedesche, hanno smantellato una banda che aveva accumulato proventi per circa 13 milioni di euro

Frode fiscale internazionale e traffico di droga. Sono queste le accuse che mercoledì 20 ottobre hanno portato all'arresto di 14 persone e al sequestro di un patrimonio di circa 13 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Milano.

Stando alle indagini, condotte dalle Fiamme Gialle in collaborazione con la Polizia tedesca, il gruppo sarebbe responsabile, oltre che di traffico di stupefacenti, di una maxi frode internazionale legata al mercato delle auto di lusso. Ancora in corso perquisizioni e sequestri in tutta Italia.