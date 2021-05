Milano, maxi rave al Politecnico: balli e musica senza alcun distanziamento né controllo. Video

Centinaia di ragazzi assembrati senza alcun distanziamento per un rave organizzato davanti al Politecnico di Milano. È accaduto nel pomeriggio di sabato 8 maggio: decine e decine di giovanissimi che, in barba a qualsiasi norma anti Covid, si sono dati a balli di gruppo in piazza Leoanrdo Da Vinci.

Nei dintorni della piazza nessun controllo da parte delle forze dell'ordine, già massicciamente impegnate in un sabato rovente che in città vedeva organizzate, quasi in contemporanea, la festa scudetto dell'Inter e la manifestazione in sostegno del Ddl Zan, al quale, secondo le prime stime, avrebbero partecipato circa 8mila persone.