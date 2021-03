Lainate, con i soldi delle truffe si era comprato una maxi villa con piscina e statue: sequestrata. Video

Maxi sequestro a Lainate (Milano), dove la Polizia di Stato ha confiscato beni per un valore di circa 2 milioni di euro a un finto uomo d’affari dedito alle truffe con il metodo del del “rip deal”, il finto investimento in valuta estera che in realtà si rivela del tutto fasullo.

Tra i beni posti sotto sequestro anche una maxi villa con tanto di piscina, statue in marmo e ampia sala da gioco, oltre a numerosi terreni, autovetture e altri immobili.