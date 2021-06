Milano, McDonald's e Amsa puliscono piazza Duomo: "Contrastiamo l'abbandono di rifiuti in strada"

Partono a Milano, e in tutta Italia, le "Giornate insieme a te per l'ambiente": i lavoratori del fast food diventano netturbini per un giorno

Scopa, paletta e secchio per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti e cartacce per strada. Sono le "Giornate insieme a te per l'ambiente", l'iniziativa lanciata giovedì 3 giugno da McDonald’s insieme a FISE Assoambiente e Utilitalia, contro il fenomeno del cosiddetto "littering", l'abbandono, appunto, di spazzatura in luoghi non appropriati.

"È vero siamo una multinazionale, ma la nostra catena di negozi si caratterizza da sempre per la sua forte presenza sul territorio - spiega il direttore Comunicazione e Sostenibilità di McDonald's Italia, Tommaso Valle - Per questo ci sembra doveroso contribuire al mantenimento del decoro nelle piazze e nelle vie delle città in cui siamo presenti. A partire da oggi, in 100 comuni d'Italia, avvieremo quindi un programma di giornate interamente dedicate all'ambiente".