Medico aggredito col machete per una lite nel parcheggio: è gravissimo

Aggredito alla testa con un machete per un tamponamento in un parcheggio. È quanto accaduto al 74enne Giorgio Falcetto, medico chirurgo in pensione che presta servizio al policlinico di San Donato (Milano) e che ora versa in gravissime condizioni dopo il ricovero d'urgenza nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Raffaele.

Secondo una prima ricostruzione, il medico sarebbe stato tamponato dal suo aggressore nel parcheggio del policlinico di San Donato, e dopo una breve lite l'uomo lo avrebbe aggredito con il machete colpendolo più volte alla testa, per poi darsi alla fuga in auto lasciandolo esanime a terra. I Carabinieri hanno identificato la targa dell'aggressore, che ora è ricercato.