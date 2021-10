Milano, studenti e partigiani omaggiano i caduti per la Liberazione dal nazi-fascismo

Cerimonia solenne e corone di fiori al campo 64 del Cimitero Maggiore di Milano, dove giovedì 28 ottobre studenti e partigiani hanno resto omaggio ai caduti per la Liberazione dal nazi-fascismo in vista della prossima giornata dei defunti del 2 novembre.

"Questo memoriale è stato privo di visitatori per tantissimi mesi - spiega la neo assessora ai Servizi civici, Gaia Romani - Per questo oggi è stato bello vedere qui così tanti ragazzi delle scuole. Sono loro che ogni giorno devono trovare nuovi significati nella memoria di quanto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale. Nei loro discorsi hanno parlato della lotta all'indifferenza e del bisogno di fare delle scelte di fronte ai rigurgiti neo fascisti. Perché le parole hanno un peso: Liberazione, libertà, dittatura... Oggi sono parole abusate e usate con molta leggerezza da chi vuole strumentalizzare la Shoah per opporsi ai vaccini e al green pass per motivi politici".