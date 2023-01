Le donne manager che fanno da mentori alle giovani studentesse e lavoratrici di Milano

Importanti e affermate manager che fanno da mentori per le giovani studentesse e professioniste milanesi che stanno ancora cercando la propria strada nel mondo del lavoro. È "Mentorship Milano", il programma del Comune creato nell'ambito del 'Patto per il lavoro' e che punta alla formazione professionale di oltre 500 giovani ragazze attraverso l'esperienza di chi quel percorso lo ha già intrapreso con successo.

"Si tratta di un'iniziativa molto importante per la città - spiega l'assessora al Lavoro del Comune Alessia Cappello -. In Italia, ma anche in Lombardia, esiste ancora quello che si definisce il 'gender gap', ovvero stipendi e trattamenti lavorativi peggiori per le donne, oltre a dati sull'occupazione che rilevano quanto il mondo del lavoro sia ancora qualcosa di quasi esclusivamente maschile. Per questo motivo abbiamo chiesto a importanti donne di successo come Alberta Ferretti, Constanza Cavalli, Maria Luisa Trussardi e Luisa Vinci, di mettere la propria esperienza al servizio dei giovani, dando loro la spinta che serve per sfondare in un mondo che tuttoggi privilegia il genere maschile a discapito di quello femminile".