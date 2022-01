Il burattinaio che porta in scena il personaggio milanese del Meneghino - Mest(ieri) episodio 4

L'antico mestiere del burattinaio rivive nei personaggi di Valerio Saccà, giovane artista milanese che nel suo lavoratorio scolpisce burattini e scrive copioni per spettacoli itineranti. Appassionato sin da piccolo ai "personaggi inguantati", Valerio è oggi un burattinaio di professione ed è diventato famoso nell'ambiente per aver recuperato e ridato vita al tradizionale personaggio milanese del Meneghino: il burattino con il neo sulla guancia e il codino che rappresenta, appunto, la milanesità.

"Per fare il burattinaio devi essere prima di tutto scultore - racconta Valerio nel quarto episodio di Mest(ieri), la miniseri dedicata ai lavori di una volta - Poi bisogna essere architetto, perché devi costruire il teatro per i personaggi, costumista, autore di testi, scenografo e infine interprete. Per muovere il burattino serve poi la manualità. Ci sono dei gesti ben precisi da fare con le dita e le diverse parti della mano, perché i burattini, diversamente dalle marionette che hanno i fili, si 'inguantano'. Il mio orgoglio è il Meneghino: un personaggio che era stato dimenticato e che ho rispolverato facendolo mio. Lui rappresenta tutti i valori del vero milanese: è generoso, ma non pirla, cittadino intraprendente che diversamente da Arlecchino non si abbassa mai a fare il servo. Se riceve una bastonata, la restituisce".