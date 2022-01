Il liutaio che costruisce chitarre a mano in un laboratorio di Milano - Mest(ieri) episodio 1

Nella sua bottega di Villapizzone Andrea Stanzione costruisce chitarre interamente a mano, scegliendo i legni, sagomando le forme e studiando il suono delle casse armoniche realizzate rigorosamente secondo l'antico metodo spagnolo. Un'opera a metà tra l'artigianato e l'ingegneria acustica, che il liutaio milanese porta avanti con orgoglio vendendo i suoi strumenti in tutto il mondo. Il suo laboratorio è la prima tappa del viaggio di Milano Today tra i mestieri di una volta: quei lavori ormai in disuso che nessuno vuole fare più, e che resistono nell'opera di pochi anziani artigiani che resistono nonostante la crisi e le difficoltà, o da giovani appassionati che li hanno riportati alla luce facendo di essi la propria ragione di vita.

"Per diventare liutai ci vuole tanta passione - ci dice Andrea -. Si tratta di un lavoro totalizzante, che richiede molto impegno, energie mentali, tempo e anche spirito imprenditoriale. Bisogna avere manualità e anche istinto, perché avendo a che fare con il legno alcune componenti sono davvero imprevedibili e trasformare un'idea in materia non è facile. Ma un giovane che volesse intraprendere questo percorso non dovrebbe avere paura: se è davvero appassionato, ce la farà".