Il meccanico di Milano che ripara moto d'epoca da corsa - Mest(ieri) episodio 2

"È Una passione nata da giovanissimo la mia. Da ragazzo riparavo da solo la mia motocicletta e quelle degli amici mettendo le mani dentro motori e carene di vecchie Honda '70, Moto Guzzi e Aprilia da corsa". Così Flavio Crispi, titolare dell'officina Crispi Corse, racconta con le lacrime agli occhi il suo amore per le due ruote e il mondo delle gare motociclistiche, amore che l'anziano meccanico ha trasformato nella passione di una vita dedicandosi a un settore molto particolare: quello delle riparazioni di moto d'epoca e da corsa. La sua storia è la protagonista del secondo episodio di "Mest(ieri) di Milano", la miniserie di Milano Today dedicata ai lavori di una volta.

"Qui di motorini o Harley Davidson non ne sono mai entrate - spiega Flavio, meccanico con un passato da pilota di corse - Restaurare e riparare una moto d'epoca è molto complesso. Con una motocicletta moderna basta cercare il pezzo di ricambio e sostituirlo. Spesso, invece, per una moto 'datata' come quelle che ci sono qui non è possibile reperire nuovi ricambi e si rende quindi necessario un puntiglioso e accurato lavoro di recupero. In quest'officina di interventi normali non ne facciamo, per quello esistono gli altri. Da noi si fanno solo riparazioni difficili".