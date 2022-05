Gli scultori di Madonne pop art - Episodio 8 di Mest(ieri)

Ilario e Vanessa sono i protagonisti dell'ottava puntata di Mest(ieri), la serie a puntate di Milano Today sui mestieri che nessuno vuole più fare. Nel loro laboratorio a Milano, nel quartiere San Siro, producono Madonne dei colori più vari ricavando da calchi in gesso le forme della vergine Maria, che poi dipingono facendo colare la vernice e creando così dei pezzi unici e irripetibili.

"Diversi personaggi famosi sono venuti da noi per avere una delle nostre Madonne - raccontano i due artisti - Un caro amico di Sfera Ebbasta, ad esempio, ha voluto regalargliene una e sappiamo che ora è nel salotto del rapper. La nostra attività è nata dalla passione che entrambi condividiamo per il gesto di plasmare la materia, da un lato, e per le icone religiose, dall'altro, passione che ci ha spinto a sperimentare fino a raggiungere la "nostra" Madonna. Ogni pezzo è unico proprio in virtù del metodo che usiamo per creare le statue. Durante la colata della vernice è impossibile prevedere quale sarà il pattern finale, e così ogni Madonna diventa un'opera d'arte irripetibile".