Milano, scavalcano i cancelli della metropolitana chiusi per sovraffollamento

Ingressi della metropolitana chiusi per sovraffollamento, ma i passeggeri impazienti scavalcano i cancelli incuranti del Dpcm Covid. È accaduto alla fermata Loreto della linea verde, dove alcuni utenti Atm hanno infranto il divieto di accesso imposto dalle regole anti Coronavirus sui mezzi del trasporto pubblico di Milano.

Nel filmato, messo in rete dal gruppo "Welcome to favelas", ecco i passeggeri inferociti che incuranti degli altri passanti e degli addetti Atm scavalcano la cancellata per prendere la metropolitana. L'Azienda Trasporti Milanese, che ha semplicemente applicato il Dpcm, ha commentato così l'episodio: "Condanniamo il grave gesto di inciviltà e irresponsabilità".