Cascate d'acqua dentro la stazione della metropolitana

Sottopassi allagati, cascate d'acqua in metropolitana e viale sommersi dall'acqua. Milano torna alle prese con il maltempo dopo che nella serata di lunedì 25 aprile una forte perturbazione ha investito la città provocando numerosi disagi.

In questo video, messo in rete dal profilo Instagram 'MilanoBellaDaDio', sono chiaramente visibili le "cascate" e gli allagamenti causati dall'acqua piovana nel mezzanino della stazione di Lampugnano, lungo la linea 1 della metropolitana. La medesima situazione è stata segnalata dagli utenti anche in altre fermate del metrò.