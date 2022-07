Perché la metrò rossa si fermerà dal 13 al 21 agosto nel tratto Lotto-Pagano

Uno stop di 9 giorni per permettere i lavori di manutenzione sulle travi che sorreggono la galleria della stazione di Amendola Fiera, sulla linea rossa della metropolitana di Milano. Ad annunciarlo è Atm, l'Azienda Trasporti Milanese, che dal 13 al 21 agosto fermerà la circolazione dei convogli tra le stazioni di Pagano e Lotto.

"Per sopperire allo stop forzato abbiamo predisposto un servizio di navette in superficie", spiega l'Ad di Atm Arrigo Giana parlando poi del tanto atteso prolungamento delle linee metropolitane di Milano in direzione di Monza. "In questo momento il progetto di prolungamenti della linea 1 (la Rossa, ndr) è fermo, mentre è in progetto il prolungamento della M4 che, una volta inaugurata la tratta cittadina, si allungherà fino a Monza e ai comuni della tratta brianzola".