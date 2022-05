Milan-Fiorentina 1-0. I rossoneri mantengono la vetta grazie a Leao

Il Milan riesce a restare matematicamente in vetta alla classifica di Serie A dopo la 35esima giornata di campionato battendo per 1-0 la Fiorentina al Meazza grazie alla rete di Rafael Leao all'82', non senza un clamoroso errore di rilancio di Terracciano. Momentaneamente a +5 dall'Inter, in attesa del match dei nerazzurri contro l'Udinese in Friuli, alle 18 di domenica primo maggio. Leao è il primo rossonero a toccare 10 reti in questo campionato.

Al 7' Theo Hernandez si era visto annullare una rete per posizione di netto fuorigioco da parte di Messias, all'inizio dell'azione. Mentre all'89' il Milan ha qualche ragione di protestare per atterramento di Leao in area da parte di Ikoné, che fa cadere per terra l'attaccante rossonero senza toccare la palla.

Nel secondo tempo, ancora sullo 0-0, prodigio di Maignan, che salva da distanza ravvicinata su colpo di testa di Cabral servito in cross da Biraghi dopo una bella azione viola. Partita nel primo tempo abbastanza aperta, con occasioni da entrambi i lati, poi il Milan è progressivamente cresciuto fino a farsi superiore all'avversaria.

La corsa all'Europa: stop pesante dei viola

Per il Milan tre punti fondamentali per la corsa allo scudetto, con la certezza di riuscire a tenere dietro l'Inter. Per la Fiorentina uno stop pesante nella corsa ai preliminari di Europa League e Conference League. La situazione vede i viola settimi a 56 punti, al momento fuori dalle coppe europee, in attesa di Roma-Bologna domenica sera. I giallorossi sono a 58 punti. Attesa anche per Atalanta-Salernitana, lunedì sera. La 'Dea' è dietro la Fiorentina, a 55 punti, ma sogna una rivalsa dopo una fase di campionato deludente.