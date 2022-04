Video gol Milan Genoa 2-0, highlights e sintesi partita

Apre Leão al 10', chiude Messias all'87', quanto basta per superare i rossoblù e per ritornare in testa alla classifica

Due gol a Genoa, così il Milan somma di nuovo tre punti (fondamentali) in classifica. Dopo due 0-0 consecutivi contro Bologna e Torino, il Milan ritrova il gol e la vittoria contro il Genoa. 2-0 il risultato finale, sotto gli occhi di 70.259 rossoneri accorsi a San Siro a incitare la squadra. Apre Leão al 10', chiude Messias all'87', quanto basta per superare i rossoblù e per ritornare in testa alla classifica. Non una prestazione scintillante all'interno di un match molto spezzettato, condizionato da diversi falli e interruzioni.

Il tabellino di Milan - Genoa 2-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia (29'st Krunić), Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer (41'st Díaz); Saelemaekers (17'st Messias), Kessie, Leão (41'st Ballo-Touré); Giroud (16'st Rebić).

A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Calabria; Bakayoko; Lazetić, Maldini. All.: Pioli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigård, Bani (46'st Hernani), Vásquez; Galdames, Badelj; Ekuban (10'st Melegoni), Amiri (27'st Guðmundsson), Frendrup (27'st Yeboah); Piccoli (10'st Destro).

A disp.: Marchetti, Šemper; Criscito, Maksimović, Masiello; Ghiglione, Portanova. All.: Blessin.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Gol: 11' Leão (M), 42'st Messias (M).

Ammoniti: 34'st Yeboah (G), 40'st Tonali (M), 49'st Guðmundsson (G).