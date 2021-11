Il milanese che ha inventato il primo registratore portatile a cassette

Nel 1947 ha inventato quello che è stato l'antenato dei nostri messaggi vocali, il magnetofono portatile su nasto magnetico, e così oggi, a cento anni dalla nascita, la figlia Serena e il genero Sergio lo ricordano come uno degli inventori milanesi che hanno segnato un'epoca.

Parliamo di Arrigo Castelli, proprietario dell'omonima azienda che nel dopoguerra progettò e fabbricò, proprio in una fabbica di Milano, il primo registratore portatile che permetteva di incidere su nastro magnetico voci e suoni di ogni genere, per poi riascolarli premendo semplicemente un tasto. "Il magnetofono, specialmente con il modello 'Gelosino', è stato un'invenzione rivoluzionaria per l'epoca - spiegano gli eredi del progettista milanese - Se vogliamo fare un paragone potremmo dire che era l'iPhone di oggi: uno strumento facile da usare e a prezzi accessibili, che permetteva di fare qualcosa che prima era impensabile".