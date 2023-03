Oltre 70mila persone al corteo di Libera per le vittime di mafia

Massiccia adesione dei milanesi alla manifestazione in ricordo di chi ha perso la vita per colpa della criminalità organizzata. Sfilano anche il sindaco Beppe Sala e la segretaria del Pd Elly Schlein

Erano oltre 70mila le persone scese in strada martedì 21 marzo per il corteo di Libera in ricordo di tutte le persone morte per mano delle mafie. Un serpentone di persone, con in testa i familiari delle vittime, ha sfilato da Porta Venezia fino a piazza Duomo, dove il fondatore dell'associazione antimafia, don Luigi Ciotti, ha concluso la manifestazione con un lungo discorso.

Al suo fianco, insieme ai parenti, anche il sindaco di Milano Beppe Sala, la segretaria del Pd Elly Schlein e Nando Dalla Chiesa, figlio del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa Nostra in un agguanto a Palermo nel 1982. "La lotta alla mafia è fondamentale in un paese come questo - spiegano il sindaco e la segretaria dem -. Dobbiamo vigilare sulle infiltrazioni nei settori dell'edilizia e del commercio, ma anche contrastare un fenomeno che condiziona la vita delle persone, come testimoniano oggi i parenti delle vittime delle mafie".