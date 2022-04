Il Mind avrà riscaldamento zero-carbon grazie all'accordo con E.On

Il colosso delle rinnovabili E.On e LandLease, la concessionaria dell'ex area Expo 2015, annunciano l'accordo per la produzione e distrubuzione di energia termica e frigorifera a tutto il Mind, fornendo riscaldamento e refrigerazione zero-carbon al Milano Innovation District.

La joint venture, della durata di 25 anni, è stata presentata venerdì 29 aprile all'auditorium dell'ex area Expo 2015, e avrà principalmente tre obiettivi: portare in tutti gli uffici del Mind l'innovativa tecnologia ectogrid (che permette appunto di riscaldare gli ambienti senza emissioni di carbonio nell'aria), e l'azzeramento entro il 2040 di tutte le emissioni e la trasformazione dell'Innovation District in un sito 100% a energia rinnovabile.

E.On ha inoltre annunciato il trasferimento della propria sede al Mind entro il 2024, aggiungendosi alle grandi aziende che stanno scegliendo il distretto dell'innovazione milanese come base per le proprie ricerche: dal Politecnico di Milano all'ospedale Galeazzi e la multinazionale farmaceutica AstraZeneca.

"Siamo davvero entusiasti di essere partner in un progetto all’avanguardia come quello di Mind, in grado di rafforzare il percorso verso una maggiore indipendenza energetica in Italia. Oggi le tecnologie digitali insieme alle soluzioni innovative per la gestione degli spazi abitati possono rivoluzionare il ruolo delle città in chiave smart e a zero emissioni", ha dichiarato il Ceo di E.On Italia, Frank Meyer.