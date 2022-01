Violenze sessuali in Duomo a Capodanno, Granelli: "Milano non tollera episodi del genere"

"La nostra città non tollera episodi di questo genere". Così l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli, commenta le gravi molestie sessuali avvenute ai danni di almeno 9 ragazze la notte di Capodanno in piazza Duomo.

"Si è trattato di fatti molto gravi - continua l'assessore - Dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro che hanno svolto in questi giorni per rintracciare i colpevoli. Le perquisizioni effettuate in casa dei presunti colpevoli sono un segnale per dire che quanto accaduto non deve succedere più".