Video: l'istante in cui il furgone esplode tra i palazzi del centro di Milano

In un filmato registrato da alcuni residenti, ecco l'istante in cui il furgone carico di bombole infiammabili esplode tra i palazzi del centro di Milano. L'incidente, avvenuto intorno alle 12 in via Pier Lombardo, ha causato 2 feriti e alimentato un grave incendio, con fiamme alte più di 15 metri e una densa nube di fumo nero visibile da tutta la città.

Video: Donato Guarracino