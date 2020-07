In due sui monopattini elettrici e con una carrozzina a rimorchio: l'ennesima infrazione in centro a Milano

Un ragazzo e una ragazza sullo stesso monopattino, senza casco. Pochi metri più avanti un terzo giovane in sedia a rotelle e davanti a lui un quarto ragazzo su un'altra tavoletta elettrica che lo traina, letteralmente. Sono le "cartoline" scattate mercoledì in via Uberto Visconti di Modrone, pieno centro città.

A diffonderle è stato l'assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, da qualche giorno impegnato in una personale battaglia per chiedere maggiore sicurezza e maggiori controlli per i monopattini elettrici, che nelle ultime settimane hanno invaso la città.

Il video, girato all'angolo con via Mascagni, in effetti parla chiaro. E la bravata è evidentemente di quelle pericolose. “Siamo a pochi passi da Palazzo Marino sulla corsia preferenziale degli autobus", scrive l'assessore, anche se in realtà - a onor del vero - quella è una ciclabile. "Due ragazzi, probabilmente minorenni, sfrecciano a bordo dello stesso monopattino senza casco ed un terzo, su un altro di questi velocipedi, traina un quarto ragazzo in carrozzina a rotelle. Tutte infrazioni gravissime del codice della strada", sottolinea De Corato. "Questa è l’immagine più appropriata per riassumere le scellerate scelte dell’amministrazione che sui controlli sul corretto utilizzo dei mezzi in questione per ora è al giorno 0", rimarca.