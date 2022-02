Moratti: "Dati covid confortanti, ma aspettiamo a dire che la pandemia è finita"

"I dati sono certamente confortanti, sia dal punto di vista dei contagi sia da quello dei ricoveri, tuttavia aspettiamo a dire che la pandemia è finita". A dirlo è la vicepresidente della regione Lombardia Letizia Moratti, che martedì 8 febbraio ha dato il via alla raccolta solidale di medicinali nelle farmacie per l'annuale "settimana del farmaco".

"Non spetta a me decidere se il 31 marzo l'emergenza covid sarà realmente finita - ha spiegato Moratti ai microfoni di Milano Today - Quel che è certo è che la campagna vaccinale in Lombardia ha fatto sì che la nostra regione sia al di sopra di tutte le altre per media di persone vaccinate, e questo sta sicuramente contribuendo a una lenta normalizzazione".