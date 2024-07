La mostra su Lady Oscar allo spazio Wow di Milano (video)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una mostra interamente dedicata al celebre personaggio dei cartoni animati Lady Oscar. Accade allo Spazio Wow, il museo del fumetto di viale Campania 12, che fino al 15 settembre propone al suo pubblico una personale sulla serie cult degli anni '80. All'interno dell'esposizione una vasta collezione con tutte le edizioni del manga nipponico - compresa una prima copia originale dell'opera - costumi, gadget e bozzetti delle tavole d'animazione. La mostra si snoda attraverso varie aree tematiche, con pannelli che raccontano le tecniche usate per la composizione delle scene, spiegano i riferimenti storici dell'anime e anche le sue contraddizioni, come gli abiti e le pettinature dei personaggi, per i quali gli autori si sono presi qualche "licenza poetica" rispetto ai costumi originali dell'epoca.