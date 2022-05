Gli alfabeti di Lorenzo Marini in mostra a Milano

L'arte di Lorenzo Marini torna in mostra a Milano con "Alphatype 2022", la nuova personale dell'artista e pubblicitario che sarà esposta alla galleria Gracis, in piazza Castello 16, fino al prossimo 25 giugno. All'interno della mostra 20 opere del creatore della cosiddetta "type art", oltre a un'installazione immersiva e a una speciale opera creata appositamente per il Salone del Mobile 2022.

"In questa personale ricombino in ordine casuale le opere delle singole lettere - spiega Marini - Si tratta di una visual art in cui non c'è nulla da leggere, ma solo da guardare, e in cui le lettere stesse assumono un valore tutto proprio diventando esse stesse opere d'arte. C'è poi la stanza dell'installazione immersiva, dove le lettere sono sospese in aria e non toccano mai terra, dando così un senso di astrazione che le rende di volta in volta poesia, illustrazione e forma".