L'arte di Tiziano in mostra a Palazzo Reale con "L'immagine della donna nel '500 veneziano"

La pittura di Tiziano arriva a Palazzo Reale con un'esposizione interamente dedicata all'arte dei maestri rinascimentali. È la mostra "Tiziano e l'immagine della donna nel cinquecento veneziano", una collezione di oltre 100 opere con ben 47 dipinti dei quali 16 realizzati dal celebre maestro veneziano. La mostra, realizzata dal Comune di Milano e da Skira editore, sarà accessibile al pubblico da mercoledì 23 febbraio fino al 5 giugno 2022.

"Si tratta di una grande mostra dedicata all'arte, la pittura e la cultura del '500 - spiega Stefano Zuffi, storico dell'arte e consulente della mostra - La scuola veneziana è in assoluto una delle parti più importanti della storia dell'arte italiana e mondiale. Non c'è museo che non abbia al suo interno una sezione dedicata ai grandi maestri del rinascimento come Tiziano, Tintoretto e Lorenzo Lotto. È una scuola ricca di personalità, che ha portato nel mondo dell'arte la rivoluzione del colore e delle forme".