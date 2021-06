Ancora movida selvaggia: fumogeni e fuochi d'artificio in pieno centro come a capodanno

Il gesto goliardico di un gruppo di ragazzi milanesi, avvenuto la sera di mercoledì 23 giugno a pochi passi dalla Darsena, è stato filmato e messo in rete su Instagram

L'ennesima bravata della movida di Milano: fumogeni e fuochi d'artificio come fosse la notte di capodanno. Protagonisti dell'episodio un gruppo di ragazzi che hanno prima acceso numerosi fumogeni da stadio, sparando poi in aria fuochi artificiali visibili a chilometri di distanza.

La goliardata, avvenuta la sera di mercoledì 23 giugno, a pochi passi dalla Darsena, in pieno centro, è stata filmata e messa in rete su Instagram dagli stessi responsabili, ed è stato poi segnalato alla redazione di Milano Today da Fabiola Minoletti, vicepresidente Coordinamento Comitati Milanesi: "Siamo sempre più preoccupati per il degrado della zona", il suo commento dopo l'ennesimo episodio di movida selvaggia.