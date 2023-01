Viaggi luxury, nuove rotte ed emissioni zero entro il 2050: tutte le novità di Msc Crociere

Il colosso delle vacanze in transatlantico svela il piano aziendale 2023-2024: tra le nuove mete anche il Giappone, il Qatar e la metropoli di New York negli Usa

Nuove mete esotiche, imbarcazioni a emissioni zero e una campagna social su Tik Tok. Sono le novità per la stagione 2023-2024 presentate da Msc Crociere, il colosso del turismo che giovedì 19 gennaio ha presentato al pubblico le nuove rotte pensate per gli amanti delle vacanze in nave.

"Oggi è un giorno molto importante per Msc - dichiara il Managing director Leonardo Massa -. Oltre a svelare nuove mete come il Giappone, New York City e il Qatar, presentiamo anche le nuove crociere in categoria luxury e un piano di conversione green che ha l'obiettivo di rendere le nostre navi a emissioni zero attraverso l'uso delle ultime tecnologie in materia di salvaguardia ambientale ed energia pulita. Abbiamo già in mare due navi completamente green, ma l'obiettivo è di convertirle tutte entro il 2050".

Novità anche nella promozione del brand, con la nuova campagna pubblicitaria in onda su tutte le TV nazionali a partire proprio da giovedì 19 gennaio e l'apertura di un profilo ufficiale su Tik Tok per dare spazio agli influencer e ai video social dei passeggeri in viaggio sulle navi di Msc. "Si tratta di una svolta nella comunicazione dell'azienda - spiega il direttore Marketing Andrea Guanci -. Accanto ai contenuti più istituzionali avremo anche quelli un po' meno patinati e più 'naturali' dei nostri ospiti: un modo leggero per comunicare attraverso le esperienze dirette dei clienti la bellezza e il divertimento che ogni viaggiatore sperimenta sulle navi di Msc".