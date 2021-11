A Lotto il murale dedicato alla consapevolezza sull'autismo

L'opera del collettivo Orticanoodles è stata realizzata in collaborazione con la onlus milanese "Abilità" sulla facciata dell'hotel Astoria

Un murale dedicato alla consapevolezza sull'autismo che ritrae una madre con il proprio bambino. È la nuova opera degli Orticanoodles realizzata in collaborazione con la onlus "Abilità" sulla facciata sinistra dell'hotel Astoria, in viale Murillo, 9.

"Si tratta di una rappresentazione metaforica della ricerca e della consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico - spiegano in una nota gli steet artist di Orticanoodles e i proprietari dell'hotel, la famiglia Doni - Il murale, realizzato in toni di blu (il colore dell'autismo, ndr), vuole porre i riflettori su un problema che solo in Italia colpisce 1 bambino su 67 nati".