La street art racconta la storia del Policlinico: il murale degli Orticanoodles con i volti di 75 medici famosi. Video

Settantacinque volti, come i 75 medici che hanno fatto la storia dell'Ospedale Maggiore di Milano. Così il collettico di street art Orticanoodles ha scelto di decorare il cantiere nel quale è in fase di costruzione il Nuovo Policlinico: un murale che racconta la storia dei dottori che hanno reso l'Ospedale Maggiore un'istituzione per la città.

Tra i volti raffigurato dagli Orticanoodles ci sono Pietro Carcano (1559-1624), benefattore considerato tra i fondatori della Ca' Granda, il medico Carlo Vergani (1938-2020), uno dei personaggi di spicco della Geriatria a livello internazionale, Luigi Sacco, che contribuì a debellare il vaiolo in Italia grazie alla vaccinazione, e Baldo Rossi, chirurgo della Prima Guerra Mondiale che curò lo scrittore Ernest Hemingway.