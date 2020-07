MuseoCity, weekend di arte e cultura nei musei di Milano: tra visite online e luoghi segreti

MuseoCity torna in versione estiva dopo la sospensione dovuta al lockdown, e lo fa con un ricco programma di appuntamenti dedicati all'arte e alla cultura da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto.

"Tra le novità più interessanti di quest'edizione - spiega Silvia Adler, project manager dell'associazione MuseoCity - c'è sicuramente la nostra nuova app, con percorsi, orari e tutte le informazioni necessarie per partecipare agli eventi in programma, ma che dà anche la possibilità di scoprire, grazie alla realtà aumentata, luoghi della città di particolare interesse culturale. Ci sono poi i musei civici, per i quali è prevista un'apertura straordinaria, gli ingressi gratis di domenica e moltissimi altri percorsi artistici alla scoperta dei posti 'segreti' di Milano".