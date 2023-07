L'associazione che ha aiutato durante il Covid resta senza sede

Durante la pandemia di Covid-19 ha aiutato decine di famiglie indigenti, consegnando pasti e generi di prima necessità a domicilio nonostante il lockdown. Ora Mutuo Soccorso Milano, realtà nata all'interno del centro sociale Lambretta, rischia di chiudere vanificando anni di lavoro per aiutare i cittadini in difficoltà del quartiere attorno alla stazione centrale. Il cso di via Edolo sarà presto sgomberato e così la "brigata solidale" è in cerca di un nuovo spazio in cui allestire il proprio magazzino. Per sensibilizzare il Comune di Milano sulla qusstione il gruppo ha creato una petizione online, e ora attende che l'amministrazione dedica del suo destino.

"Abbiamo ancora decine di scatoloni con cibo e vestiti da dare alle famiglie. Non sappiamo dove portarli e di certo non abbiamo intenzione di buttare via tutto", spiegano gli attivisti di Mutuo Soccorso. Tra loro ci sono anche Renato, ex senza dimora diventato volontario per aiutare chi come lui si è trovato a vivere per strada, e Demetrio, insegnante delle scuole medie che si è unito al gruppo perché ogni giorno, andando a scuola, vedeva con i propri occhi la condizione dei senza dimora sotto ai tunnel della centrale.

L'insegnante diventato volontario

"Quando ho visto quel che si faceva qui ho deciso di partecipare - racconta il docente -. Mutuo Soccorso Milano è una realtà importante per molti qui nel quartiere. Aiutiamo le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese con viveri e generi di prima necessità, ma anche con le pratiche burocratiche. Mettere fine a quest'esperienza vorrebbe dire perdere qualcosa di importante a livello umano e sociale".

L'ex senza dimora ora cucina per chi è ancora in strada

Anche Renato, come Demetrio, lavora ai pasti per i cittadini bisognosi e i senzatetto, "restituendo" in un certo qual modo il bene che ha ricevuto dal collettivo ai suoi "compagni di strada". "Mi piace cucinare i pasti per loro - racconta l'ex senza dimora -. Ho provato sulla mia pelle cosa vuol dire stare in strada e non è bello. Per questo vogliamo salvare questo collettivo, che per le persone in difficoltà significa molto. Spero che tutti voi ci aiuterete a trovare una nuova sede".