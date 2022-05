La "Napalm girl" del fotografo Nick Ut in mostra a Milano

Una bambina in lacrime, senza vestiti e con le braccia ustionate, che scappa mentre alle sue spalle si scorge la devastazione degli incendi generati dal napalm lanciato dall'esercito americano nel 1972. A cinquant'anni da quel celebre scatto, il fotografo Nick Ut racconta la storia dietro alla celebre immagine divenuta simbolo della guerra del Vietnam, inaugurando una mostra personale alla Regione Lombardia insieme alla protagonista della foto pluri premiata, Kim Phuc, meglio nota come la "Napalm girl".

"Per anni ho odiato quella foto - racconta Kim Phuc - Vedete bene cosa racconta. Solo in seguito, quando sono scappata in Canada, e ho realizzato il mio sogno di diventare moglie e madre, ho capito quale grande dono quello scatto era per me. Tenendo in braccio mio figlio e guardandola ho capito che dovevo lottare e dedicare la mia vita a una missione: quella di impedire che il mio bambino, e tutti i bambini del mondo, dovessero soffrire come la bambina della fotografia. Per questo ho creato una fondazione che ha lo scopo di aiutare e supportare i bimbi in ogni parte del pianeta".

"Nel momento stesso in cui ho scattato quell'immagine ho capito che avrebbe cambiato la storia della fotografia - spiega invece l'autore Nick Ut - Solo quando poi l'ho vista pubblicata sui giornali ho però capito quanto avrebbe potuto aiutare le persone che si trovavano a dover fronteggiare la guerra".