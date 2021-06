Milano, lancio di bottiglie contro i Carabinieri al McDonald's di Porta Ticinese

Un gruppo di persone coinvolte in una rissa la sera precedente ha ingaggiato un tafferuglio con i militari intervenuti in piazza XXIV Maggio

Ennesimo episodio di violenza sui navigli, questa volta davanti al McDonald’sdi Piazza XXIV Maggio dove era stato segnalato un gruppo di persone (in prevalenza di origine straniera) che era stato poco prima coinvolto in una rissa sui navigli.

I militari, giunti sul posto, sono stati tuttavia oggetto di un lancio di bottiglie e pietre da parte del gruppo, che ha ingaggiato un vero e proprio tafferuglio da stadio con i militari, costretti a intervenire in assetto antisommossa. Dodici in totale le persone identificate e denunciate per violazione delle norme anti Covid, mentre un italiano classe 2002 è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale per aver ostacolato le operazioni di identificazione.