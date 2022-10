Il fondatore di Netflix a Milano: "L'era dei cinema non è finita"

Marc Randolph, ex ceo della popolare piattaforma di video streaming, parla ai microfoni di Milano Today: "La sensazione di guardare un film con altre persone è insostituibile, ma le serie TV hanno fatto grandi passi avanti. Il segreto di Netflix è pensare sempre come una startup"

Il guru dei media Marc Randolph, co-fondatore di Netflix, sbarca a Milano per raccontare al "Leadership Forum" 2022 i successi di quella che è ormai riconosciuta come la piattaforma di video streaming più famosa al mondo. Azienda leader nella produzione e distribuzione di serie TV, per alcuni Netflix è l'erede dei vecchi Blockbuster (la celebre catena di noleggio di vhs e dvd degli anni '90), mentre per altri la qualità cinematografica e i cast hollywodiani delle sue produzioni sono destinati a soppiantare i film e le sale cinematografiche. Abbiamo chiesto la risposta a questo "dilemma mediatico" direttamente a Marc Randolph, che a margine del suo intervento ha rilasciato una breve intervista a Milano Today.

"Non penso che i cinema siano finiti - spiega l'ex ceo di Netflix - Devono solo trovare il modo di tornare competitivi rispetto a realtà come quelle di Netflix o delle altre piattaforme di video streaming. Di certo le serie TV hanno fatto grandissimi passi avanti, attirando sempre più professionisti del settore cinematografico. Le serie non sono più semplici episodi di 30 minuti che vanno in onda una volta alla settimana, oggi sono molto più di questo. Realtà come Netflix hanno permesso di rompere i limiti del genere, dando il via alla produzione di serie che possono avere qualunque durata, qualsiasi forma e arco narrativo. Il segreto sta nel saper essere sempre proiettati verso i prodotti del futuro, e in questo Netflix è un passo avanti, perché ragiona tuttoggi come una startup".

"Il mondo del cinema si deve rinnovare - continua Randolph - Tuttavia sono convinto che il successo delle serie TV e delle piattaforme di video streaming non rappresenti la fine delle sale cinematografiche. Esiste ancora quella sensazione magica che si prova guardando un prodotto d'intrattenimento in una sala con altre persone. Lo trovo quasi un bisogno naturale, comune a tutti noi esseri umani: il bisogno di ascoltare storie in compagnia. Credo sia qualcosa che tuttora persiste e che non smetterà mai di esserci".

Oltre milletrecento i professionisti accorsi per ascoltare il fondatore di Netflix al "Leadership Forum", l'evento di formazione aziendale organizzato da Performance Strategies al teatro Arcimboldi mercoledì 26 ottobre. Parole, quelle di Randolph, che per gli spettatori sono valse il costo di un biglietto che variava dai mille/duemila euro per la platea ai tremila euro per uno posto nelle prime quattro file a ridosso del palco. "C'è un vecchio detto nel nostro settore - spiega Marcello Mancini, amministratore delegato di Performance Strategy - O ti formi, o ti fermi. Fare formazione aziendale è fondamentale per tutte le società, e partecipare a eventi come questi, dove per ascoltare un guru come l'ex ceo di Netflix si investe anche molto, è ormai una prassi per molte realtà italiane, anche grandi, che hanno compreso l'importanza di innovarsi costantemente".